Eero Spriit: kui oli vaja fakti teada, siis sai Madise käest alati küsida

«Näitlejana oli ta alati väga positiivne, elurõõmus, väga kaasamõtlev. Alati pakkus välja huvitavaid ideid rollilahendusteks,» kirjeldas Spriit Millingut ja lisas, et ta oli väga hea analüüsivõimega näitleja.

Spriidi sõnul tulid Millingule teatritöös ja rollilahendustes kasuks ka tema laialdased teadmised, just mälumänguri teadmised. «Kui oli vaja fakti teada, siis sai Madise käest alati küsida,» lisas Spriit.

«Minu töö Madisega ulatub väga kaugesse minevikku, kui tuli välja film «Vanad ja kobedad saavad jala alla»,» meenutas Spriit esimest lähemat koostööd aastal 2003. «Mina olin sinna appi kutsutud näitlejatega tegelema ja see oli tore protsess, kus ma õppisin Madist rohkem tundma.»

Spriit ja Milling on kokku puutunud ka kaitseliidu tegevustes. «Ma olen 15 aastat maakaitsepäevi korraldanud ning igal suvel võidupüha ajal olid Harjumaa valdades demonstratsioonesinemised, mis kestsid mitu tundi erinevate jõustruktuuride osavõtul,» rääkis Spriit. «Hiljem, kui mina maakaitsepäevade korraldamise ära lõpetasin, siis jätkas Madis Milling seda tööd. Meie koostöö toimus ka selles valdkonnas – andsin talle teatepulga edasi,» täiendas ta.

Aastate jooksul, kui kultuuriministeerium on jätnud Vana Baskini teatri riigitoetuseta, on Madis Milling teatrit igati kaitsnud. «Ta võttis alati meie toetuseks sõna,» lausus Spriit.

«Kahjuks oli tema viimane roll, mille ta Vana Baskini teatris tegi, minu lavastuses «Armastus mälukaotuseni», mida me veel eelmisel suvel mängisime,» meenutas Spriit ja lisas, et samast lavastusest lahkus ka Tõnu Kilgas. «Me kahjuks seda enam edasi ei mängi. See peaosa jäi ka Madise viimaseks rolliks,» lausus Spriit.