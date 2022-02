Wiedemanni keeleauhinna pälvis Eesti keeletehnoloogia rajaja Mare Koit

Mare Koit on teadlasena pühendunud tehisintellekti arendamisse, tagades kõik vajaliku selleks, et me saaksime arvutitega suhelda loomulikus eesti keeles. Ta on oskuslikult ühendanud esmapilgul nii kauged erialad, nagu keeleteadus ja informaatika, ning loonud Eestisse hästi aktiivselt tegutseva keeletehnoloogia koolkonna.