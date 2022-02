Maxima kasutab Merivälja poe rajamisel kahtlasi võtteid

Maxima on juba aastaid üritanud rajada kauplust Piritale Merivälja tee äärde, kuid detailplaneeringu menetlus on veninud ümbruskonna elanike ägeda vastuseisu tõttu. Nüüd on Maxima leidnud viisi, mis nende hinnangul võimaldab planeeringu kehtestamisest loobuda ja asuda kohe projekteerimistingimusi taotlema.