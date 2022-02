Lauri: parteid ei tohi kasutada avalikku raha poliitiliseks tegevuseks

«Üks olulisemaid muudatusi, mida justiitsministeerium plaanib, on see, et Erakondade Järelevalve Komisjoni võimalused rikkumisi uurida laienevad. Näiteks on kavas luua õiguslik alus, et küsida dokumente, teavet ja selgitusi ka kolmandatelt isikutelt,» selgitas Lauri. Kui varasemalt oli avalike vahendite kasutamine erakondadele ja nende liikmetele keelatud vaid valimiskampaaniateks, siis eelnõu näeb ette, et seda ei tohi teha ka poliitiliseks tegevuseks. «Samuti on ettepanek kehtestada konkreetne 15 päeva pikkune tähtaeg, mille jooksul tuleb keelatud annetus selle tegijale tagasi kanda,» rääkis Lauri.