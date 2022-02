VIDEO ⟩ Varro Vooglaiul poleks midagi Vene okupatsiooni vastu: nimetage seda Eesti Vabariigiks või nimetage seda mingiks Eestimaa kubermanguks või millekski muuks

Järvi: Mina ütlen lihtsalt seda, et esimest korda Eesti Vabariigi sünnipäeval, 24. veebruaril, minul on selline tunne, et see lipp ei esinda mind. See lipp ei ole see, mille eest ma tahaksin elada ja surra. See ei ole mingi riik, mis on minu riik. See ei ole mingi Eesti, mis on minu Eesti. Meil on kaks Eestit täiesti omavahel lõhki. Üks on nomeklatuurne Eesti ja teine on nii-öelda kõrvaletõrjutud Eesti. See nomenklatuurne Eesti on valmis astuma kõrvaletõrjutud Eesti õigustel, valmis trampima nende õigustel. Ja ma pean tunnistama, et esimest korda võib-olla, et vabariigi aastapäeval mul on selline tunne, et mind ei huvita see asi. Mind ei huvita üldse see asi. Mulle meeldib Vabadussõda, mulle meeldib vaba rahvas. Mulle meeldib see, mis on eesti kultuur, aga see süsteem, mis praegu sinimustvalge lipu taha varjub - see ei ole minu Eesti.