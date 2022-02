Põlluaas: EKRE jääb vankumatult seisukohale, et Eesti suveräänsus on püha

«Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on alati olnud ja jääb vankumatult seisukohale, et Eesti lipp, meie suveräänsus ja rahvusriiklus on püha. Toompea lossi Pika Hermanni tipus saab ja tohib lehvida ainult sinimustvalge lipp,» sõnas Põlluaas.

Põlluaas tunnistas, et EKRE on kriitiline valitsuse tegevuse suhtes, kuid samas ollakse tema sõnul resoluutselt vastu valitsuse ja poliitiliste oponentide püüdlustele samastada valitsust Eesti riigiga või püüdlustele käsitleda valitsuse vastast kriitikat riigivastasusega.

«Just EKRE on ainus erakond, kellel on olemas põhjalik riigikaitseprogramm ja kes on võidelnud meie kaitsevõime lünkade likvideerimise eest. Just meie poliitikud seisid kunagi viisavabaduse andmise vastu Venemaale. EKRE tähistab pidulikult igal aastal sinimustvalgete lippude lehvides vabariigi aastapäeva tõrvikurongkäiguga, kus osaleb tuhandeid inimesi. Meie seisame Tartu rahu püsimise eest ja kaitseme Eesti territoriaalset terviklikkust, olles kategooriliselt vastu loovutuslikule ja Eesti huve kahjustavale piirilepingule,» loetles ta.