Ministeeriumi allasutuses sattus lekkeohtu 80 aasta jagu isikuandmeid

Seade hävitati vähemalt nelja aasta eest

«Seadmel olnud andmete originaalid asuvad paberdokumentidena rahvusarhiivis. Irdseadmele olid salvestatud isikuandmeid sisaldavate käsikirjaliste dokumentide pildifailid ehk fotokoopiad, mis loodi aastaid tagasi perekonnasündmuste digiteerimise eesmärgil,» selgitas siseministeeriumi asekantsler Raivo Küüt, kelle sõnul juhtum rahvastikuregistri toimimist ei mõjutanud. Küüt täpsustas, et seadmel oli rahvusarhiivist digiteeritud ning SMITi vastutusele antud isikuandmeid sisaldav info. «Riigiametis peame suhtuma isikuandmetega ümberkäimisse väga tõsiselt – inimesed on need andmed riigile usaldanud. Kui selline seade oleks sattunud võõrastesse kätesse, oleks olnud oht, et isikuandmeid võidakse kasutada ebakorrektselt,» sõnas ta.