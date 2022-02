USA ja Eesti välisminister: toetame NATO kaitse täiendavat tugevdamist

Ühisavalduses seisab, et Eesti ja Ameerika Ühendriigid on lähedased liitlased ning neil on tugev partnerlus, mille alus on ühine pühendumine demokraatiale, inimõigustele ja õigusriigi põhimõtetele.

Seisame mõlemad raudkindlalt Washingtoni lepingu artikkel 5 eest ning toetame NATO heidutuse ja kaitse täiendavat tugevdamist. Ootame NATO uuendatud strateegilise kontseptsiooni koostamist, et allianss lähtuks sellest kavast kõigi eelseisva kümnendi ohtude ja väljakutsetega kohanedes ning eraldaks selleks vajalikud ressursid.

Ameerika Ühendriigid hindavad asjaolu, et Eesti on juba kaua eraldanud kaitsekulutustele vähemalt 2 protsenti SKP-st, nagu ka Eesti valitsuse hiljutist otsust praegusel kriitilisel ajal kaitsekulutusi veelgi suurendada. Ameerika Ühendriigid jätkavad ulatusliku julgeolekuabi andmist, et toetada Eesti kaitsevõime edasist arendamist.

Eesti ja Ameerika Ühendriigid leiavad, et USA-l on keskne roll piirkonna julgeoleku tagamisel, sealhulgas heidutusmeetmete toetamisega NATO idatiival. Selleks kavatsevad Eesti ja Ameerika Ühendriigid jätkata korrapäraseid konsultatsioone Balti riikide piirkonna julgeoleku teemal.

Eesti ja Ameerika Ühendriigid on mõlemad sügavalt mures, et Venemaa Föderatsioon on provotseerimata koondanud oma sõjalisi jõude Ukraina ümber ja saatnud väed Valgevenesse. See ohustab rahu ja julgeolekut Euroopas. Oleme ühtsed toetuses Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele ning jätkame kindlalt Ukraina vastupanu- ja heidutusvõime tugevdamise toetamist.

Venemaa peaks astuma viivitamatult samme praeguse kriisi maandamiseks, viima sõjalised jõud tagasi alalistesse baasidesse ja pühenduma diplomaatilise lahenduse saavutamisele. Samuti kutsume Valgevenet üles täitma OSCE raames võetud ja teisi rahvusvahelisi kohustusi ning hoiduma pingete edasisest suurendamisest.

Eesti ja Ameerika Ühendriigid kaitsevad õlg õla kõrval meie ühiseid väärtusi. Demokraatia tippkohtumise ja tegutsemise aasta kaudu kaitseme demokraatiat ja astume vastu autoritaarsusele, võitleme korruptsiooniga ning edendame ja kaitseme inimõigusi.

Tallinnas toimunud rahvusvahelisel meediavabaduse konverentsil lubasime, et jätkame meediavabaduse koalitsiooni ja teiste organisatsioonide abil meediavabaduse toetamist. Lisaks teeme tihedat koostööd, et luua demokraatlikel väärtustel põhinev digitaalne tulevik, mis kaitseb inimõigusi, põhivabadusi ja reeglitel põhinevat rahvusvahelist korda.