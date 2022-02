Selgus Jakob Westholmi gümnaasiumi juurdeehituse arhitektuurivõistluse võitja

Žürii esimees ja Jakob Westholmi Gümnaasiumi direktor Rando Kuustik nentis, et töö lähteülesanne ja asukoht oli keeruline, mis esitas väljakutseid ja nõudis võistlejalt põhjalikku tööd ja süvenemist kooli spetsiifikasse. «Žürii hinnangul seob esikohatöö asendiplaani lahendus väga hästi erinevad hoovid ühtseks tervikuks. Kavandatav hoone sobitub hästi keskkonda, fassaadid on liigendatud ning loovad eristuse ajaloolise peahoone ning juurdeehituse vahel. Kompaktne lahendus pöörab tähelepanu energiatõhususe saavutamisele ja toimib õpikeskkonnana hästi: vaheldusrikkad ruumid võimaldavad erinevaid viise õppida ja õpetada,» selgitas Kuustik.

Jakob Westholmi Gümnaasium on endale juurdeehitust oodanud peaaegu 30 aastat. «Oleme tänulikud, et linnapea Mihhail Kõlvart, kes juurdeehituse viimaste plaanide loomise ajal oli veel abilinnapea, on kooli püüdlusi toetanud ja saame täna rääkida sellest tulemusest, mis on juba käegakatsutav,» sõnas Kuustik.

Abilinnapea Madle Lippuse sõnul on arhitektuurivõistlused suurepärane platvorm kvaliteetse ruumi loomiseks, millega luuakse dialoog ruumivaldkonna ekspertide ja kasutajate vahel. Westholmi juurdeehituse võidutöö on selle heaks näiteks, kus praeguse koolihoone mahuga ühendatakse tundlikult uus hoone, pakkudes kooliperele väga häid võimalusi õppida ja õpetada. «Loodame tänavu aprillis sõlmida kooli juurdeehituse projekteerimislepingu, nii et projekt valmiks ja ehitusega saaks alustada järgmisel aastal,» ütles Lippus.

Jakob Westholmi Gümnaasiumi tarbeks valmis 1940. aastal Tallinna kesklinna Kassisaba asumis Kevade 8 kinnistul Baltimaade moodsaim koolimaja, kuid praeguseks on see kooliperele kitsaks jäänud. Kooli algklassid on õppinud Luise tänava koolimajas ajutistes tingimustes juba 17 aastat. Juurdeehitus lahendab muuhulgas algkooli, spordikeskuse, loodusteaduse ja tehnoloogia, teater-muusika-kino ning õpetajate ruumide vajadused.

Vana ja uus hoone on kavas ühendada omavahel galeriidega, et kool saaks toimida ühe tervikuna. Uue hoone ehitusprojekt peaks valmima 2023. aastaks ja juurdeehitus peaks kava kohaselt valmima 2024. aasta lõpuks.

Arhitektuurivõistluse algatas Tallinna linnavaraamet koostöös Tallinna strateegiakeskuse ja Eesti Arhitektide Liiduga mullu septembri lõpul. Ideekonkursi preemiafond oli kokku 41 000 eurot ja võistlusele esitati tähtajaks 11 kavandit.

Arhitektuurivõistluse žüriisse kuulusid Jakob Westholmi Gümnaasiumi direktor Rando Kuustik, Tallinna linnaplaneerimise Ameti juhataja asetäitja Oliver Alver, Tallinna ruumiloome kompetentsikeskuse arhitekt-linnaplaneerija Kevin Villem, Tallinna linnavaraameti ehitus- ja hankeosakonna juhataja Veljo Lobjakas ning Eesti Arhitektide Liidu esindajad Katrin Koov ja Kaur Talpsep. Lisaks kaasati hindamisele linnavalitsuse ametnikke ja eksperte.