Tallinna talendiks saab pürgida selle nädala lõpuni

Konkursi algataja ja patroon, linnapea Mihhail Kõlvart rääkis, et konkursil osalemine annab õpilastele hea võimaluse end tulevikus muusikaalaselt täiendada. «Olen veendunud, et pealinna õpilaste seas on rohkelt alles avanevat talenti, mis vajab leidmist, julgustamist ja esile toomist. Muusikakonkursi «Tallinna talent» algatamise mõte just selles seisnebki, et konkurss annaks noormuusikule võimaluse end teiste andekate noortega kõrvutada ja pädevalt žüriilt tagasisidet saada. Kutsun kõiki õpilasi ja juhendajaid võimalust kasutama ning konkursile registreerima,» ütles Kõlvart.