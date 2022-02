Jaani: meie piir on hästi valvatud ja avalik kord tagatud

«Venemaa on alustanud täiemahulist sõda Ukraina vastu,» nentis minister, lisades, et sellega kaasnevad tuntavad mõjud kogu Euroopale, sealhulgas Eestile. «Me oleme selleks valmistunud. Meie piir on hästi valvatud ja meie avalik kord on tagatud.»

Jaani sõnul on Eesti võimalike sõjapõgenikega arvestanud. «Me oleme arvestanud, et siia võib tulla sõja eest ära ukrainlasi, kelle jaoks pole Eesti päris võõras koht. Kriisiolukorras on väga oluline, et inimesed aitaksid üksteist ja et jääksime ühtseks. Samuti, et riigi ning kohaliku omavalitsuse asutused ja ettevõtted teeksid omavahel koostööd ja oleksid suunatud lahenduse leidmisele,» märkis ta.