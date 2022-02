GALERII ⟩ Lipuvabrik valmistab täistuuridel ainult Ukraina lippe

Lipuvabriku tegevjuht Karina Tõeleid ütles Postimehele, et viimastel päevadel on Lipuvabrikule laekunud sadu Ukraina lippude tellimusi riigiasutustelt, saatkondadelt, kultuuriasutustelt ja ka eraisikutelt.

«Muud me praegu ei toodagi. Lisaks lippudele teeme ka Ukraina lipuvärvides rinnalinte, mida on valmistatud tuhandetes. Meie telefon juba huugab Ukraina lippudest huvitatud inimeste kõnedest,» lausus Tõeleid.

Seoses tellimuste plahvatusliku kasvuga hoiab Lipuvabrik täna erandkorras oma uksi avatuna kella 18ni ja on avatud ka laupäeval kella 9-15. Reeglina on ettevõte nädalavahetustel suletud.

Laupäeval kell 15 toimub Tallinnas vabaduse väljakul suur meeleavaldus Ukraina toetuseks. Tõeleiu hinnangul on suur liputellimuste kasv seotud ilmselt ka selle üritusega, kuna korraldajad on palunud osalejate võtta kaasa Ukraina lipud. «Kuid on palju ka neid, kes tahavad heisata Ukraina toetuseks lipu oma lipumastis,» lisas Tõeleid.