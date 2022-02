Ukraina sündmused ei kujuta Eestile tuumaohtu

Keskkonnaamet teatas, et seirab pidevalt ioniseeriva kiirguse näitajaid Eestis ja meie lähiriikides. Pidevalt jälgitakse ka rahvusvaheliste kiirgusohutusasutuste infovooge.

«Eesti elanikud ei pea muretsema võimaliku kiirgusohu ja oma tervise pärast. Ukraina tuumarajatised asuvad Eestist nii kaugel, et sõjategevuse tulemusel tekkinud häiringud meil kiirgusohtu kaasa ei too,» kinnitas amet.

Keskkonnaamet saab pidevalt teavet ka Ukraina Riiklikult Tuumainspektsioonilt ja selle põhjal saab kinnitada, et olukord Ukraina tuumarajatistes on kontrolli all.