Välisminister Liimets: Venemaa sõda Ukrainas tuleb peatada

«Euroopa Liidu riikide ja meie partnerite ja liitlaste seisukoht on ühtne: Venemaa sõjaline agressioon on kuritegu suveräänse ja demokraatliku Ukraina ning tegelikult kogu Euroopa vastu, sest selge on see, et Venemaa sõjaga Ukraina vastu kaasnevad tugevad mõjud kogu Euroopale. Venemaa inimvaenulik sõjaline tegevus tuleb peatada,» rõhutas välisminister Liimets.