Narvas on piiriületus mõnevõrra suurenenud

Piirivalve välijuht Kätlin Liiva rääkis, et Narva piiripunkt töötab tavapäraselt, toimub nii kaubavedu kui inimeste liikumine. Ta sõnas, et piiriületused on mõlemal suunal veidi kasvanud, näiteks on olnud tavapärasest enam ületusi transiidi eesmärgil, mida võib seostada lennuühenduse katkestamisega. Lisaks on suurenenud inimeste liikumine Venemaale seoses rubla kursi langusega.