Tallinnas avati sõjapõgenike vastuvõtukeskus

Keskuse eesmärk on pakkuda ühest kohast erinevaid teenuseid, abi ja infot, mida põgenikuna Eestisse jõudnud inimene vajab. «Soovime, et Ukraina sõja eest põgenenud inimesed tunneksid end Tallinnas turvaliselt ja teretulnuna ning saaksid igakülgset abi. Arvestame sellega, et pakume teenuseid ja tuge pikema aja jooksul, seetõttu korraldasime vastuvõtukeskuse kohe alguses Tallinna linnaasutuste, sotsiaalkindlustusameti, politsei- ja piirivalveameti ning Eesti Pagulasabi koostöös,» ütles linnapea Mihhail Kõlvart.