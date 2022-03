Kuleba ärgitas EL-i ja G7 välisministreid kehtestama uusi sanktsioone

Saksamaa rahandusminister Christian Lindner ütles pühapäeval, et tööstusriikide ühenduse G7 sanktsioonide järgmine voor peaks tabama neid Venemaa oligarhe, kes on saanud rikkaks president Vladimir Putini ajal.

Saksamaa on hetkel G7 eesistujariik.

Kuleba ütles laupäeval kohtumisel oma USA ametivenna Antony Blinkeniga, et Ukrainal on vaja hävituslennukeid ja õhutõrjesüsteeme ning NATO keeldumine lennukeelutsooni kehtestamisest on märk nõrkusest.