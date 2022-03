Olukorras, kus kütusetarned Eestisse on muutunud ebapiisavaks ning riigi varu on otsustatud kasutusele võtta, teeb EVK selle kättesaadavaks kõigile kütusemüüjatele vastavalt nende turuosale. Riik müüb varu kütusemüüjatele hetkel kehtiva maailmaturu hinnaga, et see kriisi möödudes hiljem uuesti tagasi soetada. Varu kasutuselevõtt tagab tarneraskuste korral bensiini ja diislikütuse kättesaadavuse tanklates ning õhusõidukite tankimise lennujaamades.