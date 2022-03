Tanel Kiik koroonaleevendustest: langustrendi jätkudes jõuame selleni nädalavahetusel

«Leppisime täna valitsuses kokku, et kui kümne päeva keskmine uute Covid-19 sümptomaatiliste patsientide arv langeb alla 25, siis kaotame järgmisest päevast siseriikliku Covid-tõendi nõude ja kellaajalise piirangu,» rääkis Kiik.

Kiik tuletas siiski meelde, et koroonaviirus ei ole kuskile kadunud ning nakatumise ja haigestumise risk on jätkuvalt kõrge. «Kõige kindlam viis ennast ja lähedasi kaitsta on vaktsineerimine, sh õigeaegne tõhustusdoosi tegemine,» toonitas ta.