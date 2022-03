Kaja Kallas kohtumisel Trudeau'ga: demokraatlik maailm ei tohi sanktsioonidest väsida

Kaja Kallas tänas Justin Trudeaud Kanada proaktiivse rolli eest Venemaale sanktsioonide kehtestamisel ja agressiooni hukka mõistmisel. «Kanada on olnud üks juhtivaid riike, et aidata märkimisväärselt tõsta agressiooni hinda ja halvata Putini sõjamasin. Peame üheskoos jätkama agressori isoleerimisega demokraatlikust maailmast ning olema valmis selleks, et suhete külmutamine kestab pikalt, kuid surve Venemaale ei tohi nõrgeneda,» ütles Kallas videokohtumise järel. Ühe näitena täiendavatest meetmetest tõi Kallas sanktsioonide laienemise krüptovaluutale.