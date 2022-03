Ellujäämise Kunstid ehk ainulaadsed elamused Tartus ja Lõuna-Eestis vaatavad tulevikku

Tänavu 24. veebruaril muutus maailm. Nõnda on ka Tartu 2024 kunstiline kontseptsioon Ellujäämise Kunstid saanud lisatähenduse, mis kriibib valusalt kõiki. Euroopa tegeleb ellujäämisega sõna selle otseses mõttes. Ukraina inimesed võitlevad ellujäämise pärast meie kõigi silme all, meie kõigi kodus – Euroopas.

Päevaga muutus ka kultuuripealinnade roll ja mõte. Leiame end hetkes, kus Euroopa koostöö ja ühtsus on kultuuri edasi elamiseks hädavajalik. Kultuur on rasketel aegadel olnud alati väljapääs ning rahu ja demokraatia edendaja. Eestil on oma ajaloo ja geograafilise asukoha tõttu palju, mida täna Euroopale rääkida. Me peame rääkima Ellujäämise Kunstidest, neid õppima ja õpetama.

Neli kõige olulisemat väärtust ehk Ellujäämise Kunsti, mis väljenduvad Tartu 2024 programmis on omapärasus, jätkusuutlikkus, ärksameelsus ja koosloovus. Neile lisandus lootus. Möödunud kuul esitles kultuuripealinn maailmale esimest 25 ainulaadset põhiprogrammi projekti, mis väljendavad Tartu ning Lõuna-Eesti omapära sündmuste ja elamuste kaudu.

Kultuuripealinnale on tegu sümboolse teetähisega, sest publikul on nüüd võimalus tutvuda programmiga. «Me kutsume siinsetest elamustest osa saama publikut nii Eestit kui välismaalt. Programmi kuuluvad just need elamused, mis pakuvad eelolevatel aastatel erilisi kogemusi ning muudavad kunstide kaudu maailma,» kinnitab Tartu 2024 loovjuht Kati Ilves. Tiitliaasta avapidustusteni on jäänud kaks aastat. Loovjuhi sõnul täieneb ametlik programm sel ja järgmisel aastal veel paljude sündmustega.

Foto: Mana Kaasik

Hea elu maal ja linnas

2024. aasta Eesti tippsündmus on inspireeritud neljast tulevikku vaatavast väärtusest: omapärasus, jätkusuutlikkus, koosloovus ja ärksameelsus. Need on Ellujäämise Kunstid, mida Eesti Euroopale tahab näidata. Tartu 2024 programm küsib, kuidas elada tulevikus hästi inimese ja ühiskonnana nii maal kui linnas. Jätkusuutlik kultuur on sotsiaalselt ja keskkondlikult vastutustundlik.

Tiitliaasta programm tõstab esile kohaliku omapära. Fookuses on Tartu ja Lõuna-Eesti paikkondlikud eripärad, mis on Euroopale ja osalt mujal Eestiski veel vähetuntud, kuid mida kohalikud palavalt armastavad. Omapära on põhjus, miks Lõuna-Eestisse külla tulla, külas olla ja tulla taas. Kultuuripealinna eesmärk on siinse silmapaistva erilisuse Euroopale tutvustamine ning külaliste heal tasemel võõrustamine.

«Oleme saanud regionaalse taotlusvooru kaudu väga palju sisukaid ettepanekuid Euroopa kultuuripealinna aasta sündmusteks Lõuna-Eestis,» ütles Tartu 2024 Lõuna-Eesti koordinaator Annela Laaneots. «Toome külalistele nii Eestist kui välismaalt esile meie omapära ja võrratud lood avatuna ootamatus võtmes. On, mida oodata!»

Foto: Mana Kaasik

Meie iga samm ja tegu mõjutab keskkonda. Kultuurikorraldus peab olema jätkusuutlik. Kõik kultuuripealinna ametlikku programmi kuuluvad sündmused on korraldatud keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendi järgi. Selliselt teeb veerand Eestit midagi enneolematut ja korraldab samadel keskkonnahoidlikel põhimõtetel tuhandeid sündmuseid.

Teenäitajad keskkonnahoius