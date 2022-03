GALERII ⟩ Märtsipommitamise mälestusüritusel peeti meeles ka Ukraina sõja ohvreid

President Karis ütles pöördumises, et nii nagu 78 aasta taguste õhurünnakute puhul, langevad taas Euroopas pommid, seekord Ukraina linnadele. «Ka siis langesid pommid elurajoonidele, nagu praegu Mariupolis, Harkivis, Kiievis. Taas on paljude inimeste kodud muutunud varemeiks ja nad peavad sõjapõgenikena kusagil varju otsima.»

«Lein ja valu on jälle paljudes kodudes. Öeldakse, et pommid on pimedad. Pommid on pimedad, aga mitte inimesed, kes annavad käsu pommitada ja need, kes täidavad käsku,» märkis riigipea, lisades, et märtsipommitamiste ohvreid Eestis mälestades mälestame ka nüüdses Ukraina tragöödias hukkunuid.