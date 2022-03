Õhtul saabunud suur hulk sõjapõgenikke Tallinnas peavarjuta ei jää

«Hotellid, mis on Tallinnas on sõjapõgenike jaoks mõeldud, on pilgeni täis. Niine 2s ei teata enam, kuhu inimesi öömajale saata,» kirjutati Facebooki postituses. «Kui kellelgi on korterit, mis on näiteks Airbnb-na kasutuses ja on võimalik kasvõi lühiajaliselt aidata, siis palun andke endast KOHE vastavatesse pagulasabi organisatsioonidesse teada,» lõpetati postitus.