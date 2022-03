OTSE ELOGA ⟩ Eestis on kümnete kaupa võõrriikide kodanikke, kel kapid relvi täis

Taktikaline laskmine (või practical-laskmine, nagu seda vahel nimetatakse) ei ole elegantne olümpiasport, kus pisikesest õhupüssist märklaua pihta lastakse. Taktikaline laskmine on spordiala, kus kasutatakse päris relvi, päris laskemoona ja kus võistlustel püütakse imiteerida päriselulisi relvakasutamise olukordi. Paljud taktikalise laskmise harrastajad on seetõttu seotud kaitseväe, Kaitseliidu ja politseiga. Kõige populaarsemad on püstolivõistlused, aga on ka «pikkade» püsside klassid. Põhimõtteliselt relvad, millega saaks sõdida ja sõditaksegi.