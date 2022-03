Keskkonnaamet peatas raietööd Mustamäe metsas

Postimees kirjutas hiljuti, kuidas terviseradade rajamiseks võetakse Mustamäe metsas sadu terveid puid maha. Ehitustööde tellijaks on Tallinna keskkonna-ja kommunaalamet, töid teeb Altos Teed OÜ. Maa kuulub RMK-le. Projekt on koostatud SA Eesti Terviserajad eestvedamisel. «Kahjuks on linlased jäetud kaasamata ja oma projektiga seekord metsa pandud!» kirjutas Vakra sotsiaalmeedias.

«Kontrollime, kas need on tehtud. Ja kui te vaid teaksite, kui palju asfalti sinna metsa algselt taheti panna!» ütles Vakra.

Hea uudis on tema sõnul see, Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal nähti mõned päevad tagasi kanakulli. «Kanakull kuulub II kaitsekategooriasse ja on Eesti Punases Nimestikus arvatud ohualtite liikide hulka, kuna tema arvukus on madalseisus. Seepärast peatas keskkonnaamet augustini maastikukaitsealal raietegevuse ja mürarikkad tööd. Puukoormad viiakse veel täna metsas välja ja siis tuleb töödesse pikk-pikk paus,» kinnitas Vakra.