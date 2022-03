«Ei võta teda nimekirja, isegi kui ta seda sooviks,» lausus Karilaid. «Selleks, et poliitikas osaleda, kandideerida ja saada valituks, peab sellele pühenduma,» rõhutas ta.

Ta selgitas, et Repinski peab arvestama ka sellega, mida kolleegid temalt ootavad ning suutma vastata kõikidele küsimustele. «Ta on ise öelnud, et tahab äris olla, investeerida. Ta tahab oma majandusliku poolega tegeleda ja sellega tuleb arvestada,» lisas Karilaid.