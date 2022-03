Repinski astub Keskerakonnast välja

«Ettevõtlus on mind toitnud ja katnud enne poliitikuelu ning küllap teeb seda ka edaspidi. Mul on mitmeid ideid, mida tahan ellu viia,» märkis poliitik. «Usun, et need, kellel on tahet ja pealehakkamist, võivad kogeda edu mitmel rindel. Mind rõõmustavad siiani inimesed, keda sain sõidutada ning olen tänulik nende siiraste emotsioonide eest, mida minu mängurõõmuga tehtud taksotöö neile pakkus.»

«Mõneti on mind kurvastanud avalikult peale surutud arvamus, et tipp-poliitikud peaksid olema justkui igavad ja saamatud, nad ei tohi ette võtta midagi, milles on elurõõmu ja elutahet. Minus on lähedaste hinnangul mõlemat ning ma ei ole suutnud ega taha loobuda kummastki. Ma olen tahtnud luua enda ümber maailma, mitte lasta maailmal luua ennast,» selgitas ta.

Poliitikuna on ta enda sõnul liialt vähe mõelnud sellele, kuidas asjad näivad ning liiga palju sellele, mis on mõistlik, kasulik ja võimalik: «Ettevõtja jaoks on kolm viimast ainumõeldavad tegutsemisjuhised, millest olengi lähtunud, kuid poliitiku jaoks see päris nii ei ole.»

Eesti elust ta eemalduda ei plaani: «Tahan muuta Eestit paremaks ja mõistvamaks paigaks, kus on vähem kadedust ja tühised etteheiteid, mille tõukejõud ei ole õiglus, vaid isiklik kibestumine,» kirjutas Repinski, lisades, et ta tahab, et igal inimesel Eestis läheks hästi.

Taksoteenus, rendikorter ja üüratu kütusekulu

Eelmise aasta lõpul selgus, et Repinski on asunud taksojuhi ametit pidama ning teeb seda ka riigikogu istungite ajal. Toona, 27. detsembril ütles Repinski Postimehele, et suure tõenäosusega teeb ta ametiaja lõppedes poliitikaga lõpparve, sest oma sõnul on tal riigikogus igav. Tema eesmärk on teenida järgmised kümme aastat piisavalt, et lõpuks finantsiline vabadus saavutada.

3. jaanuaril rääkis Repinski Postimehele, et taksojuhitöö tarbeks soetas ta uue auto, millel on kütusekulu väiksem. Seejärel kirjutas Eesti Ekspress, et Repinski sõidab auto kütusepaagi tühjaks kahe tunniga ja mahutab autosse 90 liitrit diislikütust. Repinski selgitas, et on kõik oma suured diislikogused ära kulutanud ainult töösõitudeks, isegi kui need on tangitud nn sõprade autodesse. Õhtuleht kirjutas, et riigikogulase eelmise aasta 15 000 eurosest kuluhüvitisest läks 8615 eurot autode kütusele.

21. veebruaril kirjutas Postimees, et riigikogulase Tallinna korteri üüri maksab kinni maksumaksja, kuigi tema püsielukoht on Viimsis.

Lisaks on Postimehe andmetel ta ka kaitsepolitseiameti jälgimise all.