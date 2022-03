Isamaa teeb ettepaneku välismaalaste seaduse teine lugemine katkestada

Erakonna esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on vastuvõetamatu, et valitsuserakonnad üritavad sõjapõgenikega seotud murede kattevarjus oluliselt leevendada sisserände piiranguid: «Koalitsioon on võtnud eelmise valitsuse algatatud välismaalaste seaduse muudatused ning kirjutanud sinna sisse ridamisi muudatusi, mis ei puuduta ukraina sõjapõgenikke, vaid soodustavad sisserännet kolmandatest riikidest. Sisuliselt üritatakse sõja kattevarjus loobuda Eesti senisest rändepoliitikast,» leiab ta.