Pirita on hädas sodijatega

Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati sõnul on sodimine aegumatu probleem – igal aastal kulub linnaosavalitsusel selle kõrvaldamiseks neljakohaline summa, kuid tänavu on sodimist eriti palju. «Kõige rängema rünnaku alla on jäänud Merivälja pargi hiljuti rekonstrueeritud mänguväljak. Mänguvahenditele kirjutatud roppusi, sirgeldatud Z-märke ja haakriste. Sodijad on rikkunud istepingid, prügi- ja koerakakakastid, teadetetahvlid, jäätmekogumiskonteinerid, seinad, alajaamad – ühesõnaga kõik, mis teele jäänud,» kirjeldas Liinat. Kõige rohkem on sodimist Merivälja kandis, aga hädas on ka teised Pirita asumid.