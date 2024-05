Zelenskõi hinnangul on vaja jõulist toetust rahvusvahelisele õigusele

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles oma esmaspäevahtuses pöördumises rahva poole, et eelseisval rahutippkohtumisel on oluline, et juhtpositsiooni näitaksid võimalikult paljud riigid, kes on huvitatud ÜRO põhikirja täitmisest ja rahvusvahelise õiguse täielikust jõust, vahendas meediakanal Ukrinform.