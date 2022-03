Karis: NATO kaitsevõime kiireloomuline tugevdamine on ainus tee

«Nagu äsjasel NATO tippkohtumisel kokku lepiti, on liitlaste kaitsevõime ja heidutuse kiireloomuline tugevamaks muutmine ainus tee, sellele pole alternatiivi. See kehtib eriti meie piirkonna, kui ka kogu NATO idatiiva kohta,» rõhutas Karis.

Selleks, et sanktsioonide mõju oleks veelgi tugevam on Eesti riigipea sõnul vaja üleilmset laiaulatuslikku riikidevahelist koostööd. «Venemaa tuleb lõigata ära võimalikest alternatiivsetest turgudest. Selleks on vaja rahvusvahelist koostööd, et Venemaal oleks võimatu varasid varjata ja sanktsioonidest kõrvale hiilida. See hõlmab Hiinat, aga ka Pärsia lahe riike ja teisi, kes peavad pardal olema,» lausus Karis.