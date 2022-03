Kristi Raik: lääneriigid hakkavad väsima sõjast

«Mulle tundub, et oleme jõudnud sellesse hetke, kus lääneriigid hakkavad väsima sellest sõjast,» rääkis Raik. «Esimesest šokist on üle saadud, nii Euroopa Liit kui NATO on teinud väga tugevaid otsuseid – Venemaale kehtestatud sanktsioonid ja relvaabi Ukrainale on ennenägematult tugevad, aga nüüd tuleks siit edasi minna, sest sellest veel ei piisa.»

«Aga tundub, et selles osas on mingi piir vastu tulnud, et hind lääneriikide jaoks on kasvamas nii suureks, et nüüd paljud lääne liidrid hindavad, et enam nad ei ole valmis kiiresti edasi liikuma,» lausus Raik ja lisas, et võimalik, et ka kodanikelt ei ole tulnud piisavalt toetust selleks ning otsitakse muud väljapääsu.