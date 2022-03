TAUST ⟩ Süstides saledaks?

Ozempic on mõeldud ravimina teist tüüpi dia­beeti haigestunutele, kuid selle võime söögiisu vähendada ja kehakaalu langust kaasa tuua on tekitanud soovi medikamenti endale süstida ka neil, kellel suhkruhaigust – vähemasti esialgu – diagnoositud pole. Tõsi, endokrinoloog Ingrid Reppo märgib, et ametlikult Ozempicul kehakaalu langetamise näidustus puudub, küll aga on toimeaine semaglutiid kehakaalu langetava ravimina samas Euroopa ravimiametis (EMA) registreeritud Wegovy nime all.