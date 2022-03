Suurbritannia andmetel on Wagner saadetud Ida-Ukrainasse

"Wagneri grupi Venemaa erasõjafirma on lähetatud Ida-Ukrainasse. Oodatakse, et nad saadavad lahinguoperatsioonide läbiviimiseks üle tuhande palgasõduri, kelle seas organisatsiooni juhtkond," edastas kaitseministeerium suhtlusvõrgustikus Twitter.

Venemaa on kandnud Ukrainas suuri kaotusi ja agressioonisõda on toppama jäänud. Briti ministeeriumi andmetel on Venemaa pidanud eelistama Wagneri personali saatmist Ukrainasse ettevõtte Aafrikas ja Süürias toimuva tegevuse arvelt.