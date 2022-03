Kuidas Twitteri ja Tinderi spioonid Ukrainas sõdivad

NASA kasutab satelliite metsatulekahjude leidmiseks. Nendelt toodetav pilt on vabalt kättesaadav kõigile. Twitteri spioonid on avastanud, et nii saab väga hästi jälgida ka lahingutegevuse käiku ning tule liikumist Ukrainas.

Tuli on tuli, on see siis põlev mets või põlev tank – satelliidid näevad. Näiteks praegu, märtsi eelviimasel päeval, näitab NASA tulekollete tihenemist Kiievist loodesse jäävatel aladel. Ka uudisteated kinnitavad, et seal on lahingutegevus jälle ägedamaks muutunud.

NASA poolt muidu metsapõlengute jälgimiseks mõeldud satelliit tuvastab põlenguid Kiievist loodes. See on märk lahingutest: põlevad tangid, põlevad majad. Foto: Kuvatõmmis Twitterist

Kui enamus OSINTi seltskonnast lihtsalt kogub ning jagab sõjapilte, siis väiksem osa püüab fotode ning videote põhjal ka tuvastada, mida need täpselt kujutavad ja kus tehtud on. Seda nimetatakse geolokatsiooniks. Mõnikord on see lihtne, sest fotolt paistab kohanimi või silt. Mõnikord nõuab see rohkem nuputamist, kuid vahel on ka tuvastamatu.

Washington Post portreteeris hiljutises artiklis Kyle Gleni. Ei ole tal mingit erilist ettevalmistust, elab Walesis ja töötab haiglas – aga vabal ajal on amatöörluuraja. 6. märtsil ilmus Telegrami suhtluskeskkonda video, mis väidetavalt kujutas seda, kuidas venelased pommitavad tsiviilisisikute põgenemisteed Kiievi lähedal. On see video ehtne? Kus on see tehtud? Glen asus uurima.

Videolt oli näha nelja kullatud kupliga väikest õigeusu kirikut. Glen leidis uudisteagentuuri AP fotopangast värske foto, kus Ukraina sõdurid aitavad tsiviilisikuid, ning foto taustal paistis sama kirik. Nüüd tuli veel Google Mapsi ja Google streetview' abil üle kontrollida, ja ongi tulemus käes: video on tõesti tehtud Kiievi lähedal Irpinis ja see tänav jäigi Vene tule alla.

Kuidas teha kindlaks, kus on tehtud video, mis näitab, kuidas venelased tulistavad Kiievi lähedal põgenejaid. Foto: Kuvatõmmis Twitterist

Märtsi keskel tuvastasid OSINTi inimesed Tšernigivi linna lähedal põllult Vene suurtükiväe positsioonid. Teades suurtükkide mudelit, nende laskekaugust ja suunda, oli võimalik ka kindlaks teha, millist osa Tšernigivist suurtüki tuli katab.

Viis päeva hiljem lendas satelliit üle sama koha ja Vene suurtükkidest olid järel ainult rusuhunnikud. Oleks liialdus arvata, et Ukraina võitlejad otsivad Vene vägede asukohta Twitterist – ju neil omad vahendid –, aga ikkagi on muljetavaldav, kuidas kõigile kättesaadavate avaandmete põhjal on võimalik jälgida lahingutegevuse käiku.

Vabalt kättesaadavate sateliidifotode abil tehti Twitteri-luurajate poolt kindlaks Vene suurtükiväe paiknemine ja tuleulatus Tsernigivi lähedal. Foto: Kuvatõmmis Twitterist

​Kadõrov kui naljanumber

Kui sotsiaalmeediaajastut peetakse tihti valede ajastuks, siis Ukrainas toimuv sõda näitab, et tegelikult läheb valetamine keerulisemaks. Twitteri luurajate üheks lemmiksihtmärgiks on kujunenud kadõrovlased. Tšetseenid on muidugi ise kõvad sotsiaalmeediasõdalased, kuid Ukrainas on nad astunud mitu korda ämbrisse.

Näiteks postitas Tšetseenia valitseja Ramzan Kadõrov sotsiaalmeediasse foto, kus väitis, et on Mariuoplis lahingusse minemas. Paraku oli fotol tema taga näha Rosnefti tankla, kuid Ukrainas Rosnefti tanklaid ei ole.