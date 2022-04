Koroonaviiruse hulk reovees on hakanud langema

Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Merli Jõemaa ütles, reovee koroonaviiruse tase on jätkuvalt languses. «Valdavalt on kaardil kollased punktid, roheline punkt on Kunda,» selgitas ta. Langenud on Ida- ning Lääne-Viru maakonna viirusesisaldus reovees.