Endine Kaitseväe peastaabi ülem kindralmajor Neeme Väli liitus Keskerakonnaga

Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas, et kindralmajor Neeme Väli on väljapaistev ohvitser, kelle panust Eesti riigikaitse arengusse on raske üle hinnata. «Kindralmajori pädevus julgeolekupoliitikas annab erakonnale kahtlemata palju juurde nii riigikaitse arendamisel kui ka laiapindse riigikaitse kontekstis,» ütles Ratas.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid lisas, et Eestit nii Euroopa Liidu kui ka NATO juures esindanud Välil on suur kogemus liitlassuhete hoidmisel ja arendamisel, mis on tänases julgeolekuolukorras eriti oluline. «Kindralmajori teadmised, oskused ja kogemused on riigile väga vajalikud ning on rõõmustav, et härra Väli rakendab neid Eesti heaks ka poliitikas.»

Kindralmajor reservis Neeme Väli sõnas, et tema jaoks on oluline riigikaitse areng, mistõttu otsustas ta jätkata sellesse panustamist ka poliitilisel tasandil. «Eesti suurim erakond peab riigikaitses tunduvalt rohkem kaasa rääkima ja usun, et minu mõtted ja kogemused võiksid olla kasulikud erakonnale, aga ka laiemalt julgeolekupoliitika kujundamisel,» ütles Väli.

Ta tunnustas Jüri Ratase panust valitsusjuhina ning Keskerakonna tegevust praeguses koalitsioonis riigikaitsesse eraldatud märkimisväärsete lisavahendite eraldamisel. «Riigikaitsesse panustamine on viimaste aastate jooksul kasvanud. Tähtis on tagada, et see ressurss läheb õigesse kohta ja investeeringud oleksid tehtud targalt, arvestades nii meie võimelünki kui ka relvasüsteemide elukaart ja ülalpidamiskulusid,» selgitas Väli. Kaitseliidu vanematekogu esimees rõhutas, et tunduvalt enam tuleb hakata investeerima inimestesse, kes toimetavad ja tegutsevad riigikaitses.

Ta lisas, et viimaste sündmuste valguses tuleb kõik õppetunnid hoolega üle vaadata ja analüüsida ning riigikaitseplaanides kajastada. Väli tõstis esile pikalt arutluse all olnud keskmaa õhutõrje arendamise otsuse, mille eest Keskerakond tugevalt seisis. «Kui meil pole kontrolli õhuruumi üle, on paraku iga roheline masin põhimõtteliselt üks suur sihtmärk. Kuid õhutõrje ei pea ainult väeüksusi kaitsma, vaid ka elanikkonda, mistõttu oli keskmaa õhutõrje hankimisega edasiliikumine vajalik,» kinnitas Väli.