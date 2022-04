Priit Talv: Facebook lubas valeinfo-vastast kontrolli tõhustada, kuid sellest jääb väheks

Talv nentis, et Vene Föderatsioon toodab ja levitab pidevalt ning regulaarselt desinformatsiooni erinevatel teemadel ja seda paljudel meediaplatvormidel. «Selle peatamine ja lõpetamine on eelkõige Vene Föderatsiooni enda võimuses.»

«Facebook lubas oma desinfo-vastast kontrolli tõhustada, kuid nagu antud juhtumi puhul näha on, siis jääb sellest väheseks. Vajalikud on edasised liikmesriikide ühised sammud sotsiaalmeedia platvormide paremaks reguleerimiseks,» kinnitas Talv.

«Väärinfo tuvastamisel on oluline, et lisaks riigile kasutaksid ka ülejäänud ühiskonnaliikmed väärinfo tuvastamisel kõigile saadaolevaid vahendeid - näiteks raporteerimine - selle eemaldamiseks platvormidelt.»

Lisaks tõi Talv välja, et oluline on tuvastada arvamus- ja sõnavabaduse alla enam mitte mahtuvad üleskutsed, mis ohustavad otseselt kellegi tervist või ühiskonna julgeolekut. Sotsiaalmeedia platvormidel on ka endil selleks puhuks reeglid, mille vastu eksivale sisule tähelepanu juhtides see kanali poolt eemaldatakse. Kriminaalse sisuga postituste ja rünnakutega sotsiaalmeedias tegeleb aga politsei.