Teisipäeva pärastlõunal on riigi põhi- ja tugimaanteed valdavalt soolamärjad. Harju- ja Läänemaal sajab kohati lörtsi.

Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul ja öösel muutliku pilvisusega ilm. Õhtul sajab Kirde-Eestis tihedat lund. Öösel levivad uued sajuhood saartelt üle mandri ida suunas. Õhu- ja teetemperatuur langevad miinuspoolele ning märjad pinnad muutuvad jäiseks. Teedel on suur libeduseoht.

Transpordiamet tuletab sõidukijuhtidele meelde, et sõidukiirus tuleb valida vastavalt teeoludele ja lubatud suurim sõidukiirus ei ole kohustuslik. Kui sõidukil on juba all suverehvid, siis soovitab transpordiamet ilma tungiva vajaduseta teisipäeva õhtul ja kolmapäeval suverehvidega mitte liiklusesse asuda.