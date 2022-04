Üheksa erialaliidu avalik pöördumine: Linnamäe pais peab säilima!

«Oleme veendunud, et Linnamäe hüdroelektrijaama, selle paisu ja paisjärve kultuurmaastik on tervikväärtus, mille lõhkumine põhjustaks korvamatut kahju. Paisu saatust ei saa otsustada ainuüksi keskkonnaamet, seda saavad teha vaid pädevad institutsioonid ühiselt,» rõhutatakse pöördumises.

«Leiame, et Linnamäe kompleksi puhul on tegemist just sellise ülekaaluka avaliku huviga, missugusel juhul Natura erand rakendub. Selle kehtestamiseks oleks pidanud piisama ka riiklikult avalikke huve esindava muinsuskaitseameti hinnangust, mis on selgelt paisu lammutamise vastu,» märgivad pöördujad.