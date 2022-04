Keskkonnaamet: me pole rääkinud Linnamäe paisu hävitamisest

«Oleme korduvalt rõhutanud, et paisu ennast ei pea tingimata likvideerima. Kaladele saab rajada läbipääsu ka nii, et ajaloolise väärtusega ehitis säilib. Selliseid lahendusi on juba nii Eestis – näiteks Pärnu jõe Jändja paisul – kui ka mujal maailmas, sealhulgas samade siirdekalaliikide kaitse nimel pingutavas Soomes,» ütles keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra.

«Jägala jões lõhelistele olulise kudeala taastamisel oleks oluline mõju ohustatud rändekalade seisu parandamiseks. Üleeuroopalisse kaitsealade võrgustikku kuuluval alal on see meie kohustus,» lisas ta.

«Tuleb märkida, et Soome lahe ääres on Eestis vaid üheksa lõhedele sobilikku jõge ning sealjuures moodustab Linnamäe paisu tagune kudeala ligikaudu 15–20 protsenti potentsiaalsetest kudealadest. Seega on tegemist väga olulise alaga. Juttu ei ole mõnest tuhandest, vaid aastate jooksul sadadest tuhandetest lõhedest. Viimane aeg on püüda loodusele tehtud kahju heastada ja selle toimetulekut parandada. Nii tagame parema elukvaliteedi meile endile kui tulevastele põlvedele. Seda kõike saab Linnamäel teha mõistliku kompromissina nii, et kultuuriväärtuslik ehitis Jägala jõe kallastel säilib,» öeldakse keskkonnaameti kirjas.