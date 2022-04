Tondi raudteetunneli ehitus algab sügisel

Projekteerimistööd peaksid lõppema juunis ja suvel viiakse läbi ehitushange. «Tõenäoliselt alustame ehitusega sügisel ja tööd kestavad ilmselt umbes poolteist aastat. Aga tuleb arvestada, et materjalide tarnimisega võib viivitusi tekkida,» ütles abilinnapea Vladimir Svet.

Äsja tutvustati tunneliehituse plaane ka kohalikele elanikele ning üks põhiküsimusi oli: millal ja kui kaua on raudteeülesõit liiklusele suletud. Svet lubas, et kui ehitaja on leitud, siis korraldatakse koos temaga veel üks infokoosolek ja tutvustatakse muu hulgas ehitustööde ajagraafikut. Ehitus kestab Sveti sõnul kindlasti üle aasta, aga töid ei tehta igal pool korraga.