Tallinna opositsioon nõuab umbkeelse koolidirektori kohta selgitust

Reformierakond esitas samasisulise arupärimise ka jaanuaris, aga siis vastas linnavalitsus, et Garanža keeleoskust kontrollitakse märtsis. «Anname täna üle nii-öelda jätkuarupärimise. Me nüüd küsimegi, et kas härra Garanža on eesti keele selgeks saanud või läheb sellega veel aega. Teine ja võibolla laiem küsimus on see, et mida Tallinna linn praeguses olukorras teeb, et tuua Tallinna koolide õpilased, sealhulgas vene koolide õpilased ühte inforuumi. Eraldi on tähelepanu saanud ka juhtum 53. keskkoolis, kus kooli juhtkond on palunud õpilastel ja õpetajatel avalikult Ukrainat mitte toetada. Tahame teada, mida linn sellises olukorras teeb ja kas kooli direktoriga on ka vesteldud?» ütles Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Sander Andla arupärimist üle andes.