Zelenskõi taunis Macroni seisukohta genotsiidi osas

«Sellised asjad on meile väga valusad. Seega annan kindlasti endast parima, et seda teemat temaga arutada,» ütles Zelenskõi pressikonverentsil Poola ja Balti riikide visiidil viibivate liidritega.

Ta rõhutas, et see müüt hävis lõplikult, kui Ukraina linnade suunas lendasid veebruaris esimesed Vene raketid.

Kanada peaminister Justin Trudeau ütles kolmapäeval, et on õige kirjeldada Venemaa rünnakuid Ukrainas genotsiidina, mis teeb temast teise maailma liidri, kes seda mõistet kasutab.

«Ma arvan, et on täiesti õige, et üha rohkem inimesi räägib ja kasutab sõna genotsiid seoses sellega, mida Venemaa Ukrainas teeb ja mida Vladimir Putin on teinud,» sõnas Trudeau Quebecis ajakirjanikele.