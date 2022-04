Eesti on andnud ajutise kaitse 20 000 Ukraina sõjapõgenikule

Ajutise kaitse eesmärk on tagada Ukraina põgenikele ja nende pereliikmetele sarnased õigused nagu teistel Eesti elanikel. «Selleks, et anda elamislube välja võimalikult kiiresti, avasime PPA teenindused ka õhtutel ja nädalavahetustel, koolitasime selleks välja terve hulga politseitöötajaid, kes igapäevaselt tegelevad muude valdkondadega. Samuti töötasid viimase kuu vältel suuremates sõjapõgenike majutuskohtades mobiilsed menetluspunktid,» rääkis hädaolukorra ühendstaabi juht Egert Belitšev.

Ajutise kaitse saamiseks on aprilli ja maikuusse aja broneerinud veel ligi 2000 Ukraina kodanikku ja nende pereliiget. «Kui need inimesed soovivad ajutist elamisluba taotleda varem, soovitame praeguse broneeringu tühistada ning teha uus broneering varasemale ajale. Püüame nende inimestega ka otse ühendust võtta ja seda võimalust pakkuda,» rääkis Belitšev.

Alates sõja puhkemisest on Eestisse saabunud ligi 30 000 Ukraina sõjapõgenikku, kellest enam kui 35 protsenti on lapsed. Tänaseks vajab neist riigi majutust ligi 5500 inimest, kellest ligi 2000 on lapsed.