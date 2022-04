Alati avatud pood on tänasest igavesti suletud

Üht-teist veel on – jääkapis seisavad tornides sügavkülmutatud pitsade karbid, tarbekaupade sektsioonis võib märgata sukkpükse ja pesupulbripakke ning heitunult pressivad end muidu juba lagedail riiuleil tihedasti üksteise vastu värvilised limonaadipudelid ja küpsisekarbid –, kuid üldiselt annab poes tooni tühjus.

Kapitalistlikus Eestis üles kasvanule, kes mäletab Westmani äri kaubaküllust rubla- ja varasest krooniajast, võib see vaatepilt tunduda nõutukstegeva taandarengu, majandusliku viimsepäevana. Kui varem tõmbas endale kogu tähelepanu kaup, siis nüüd torkab seda enam silma kõik muu: eredad on päevavalguslampide torud kõrgel laes, kulunud on aastakümnete jooksul küllap miljonites mõõdetavate kundede jalgadest äratallatud hallikad kiviplaadid põrandal ning umbusklikult luuravad suured vargustevastased piilupeeglid vahekäikude kohal olevailt taladelt. Kollaka plastmasskella mustad osutid seinal toovad aga minut-minutilt lähemale hetke, mil poe hüüdlause «avatud iga päev» enam tõele ei vasta.