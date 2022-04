Kaitseväe peapsühholoogi hinnangul ei välista ka põhjalikum kontroll ajateenija enesetappu

«Kergete häiretega ajateenijad on tulnud meile teenistusse ja nad jäävad tulema teenistusse. Sellest ei saa me üle ega ümber,» räägib kaitseväe peapsühholoog Kaidi Kiis, kelle sõnul näiteks kerge depressiooni ja ärevushäirega sõdurielust ei pääse.

Kahe ajateenija pea järjestikune enesetapp on tekitanud avalikkuses küsimuse, kas lühikesest vestlusest arstliku komisjoni psühhiaatriga piisab tulevaste sõdurite vaimse seisu hindamiseks. Kaitseväe peapsühholoog Kaidi Kiis ja kaitseressursside ameti peadirektori kt Anu Rannaveski on aga veendunud, et põhjalikum ja aeganõudvam psühhiaatriline kontroll ei taga paremat tulemust.