Sven Sakkov: tõenäoliselt liitub Soome NATOga selle aasta lõpuks

Sakkov rääkis saates, et praegu tundub võimalik, et Soome esitab oma liitumistaotluse NATO-le tippkohtumisel ja Rootsi järgneb sellele mõni nädal hiljem. «Ma arvan, et Rootsi järgneb hiljem nõnda, et Madridi tippkohtumisel 29.–30. juunil saavad ka nemad vajadusel kutse liituda,» lausus ta.

Suursaadik lisas, et kui praegu panuseid panna, siis Soome puhul on tõenäoline, et NATOga liitutakse selle aasta lõpuks, üle jääb vaid loota, et see toimub võimalikult kiiresti.

11. aprillil kirjutas Postimees, et Soome ja Rootsi kaaluvad veel sel suvel NATO liikmeks saamist. Allikate sõnul oli mõlema riigi NATO-liikmelisus kõnelusteema alliansi välisministrite ülemöödunud nädalal toimunud kõnelustel, millest võtsid osa ka Rootsi ja Soome.

Märgitakse, et Soome võib liikmeks astumise avalduse esitada juunis, misjärel teatab Rootsi samuti soovist NATO liikmeks saada.

12. aprillil ütles Soome sotsiaaldemokraadist peaminister Sanna Marin usutluses Iltalehtile, et NATO liikmesus pakuks turvatunnet tänu sellele, et vastavalt artiklile 5 on teistel liikmetel kohustus aidata ja abistada, kui mõnda liikmesmaad rünnatakse. «See annab muidugi julgeolekut ja ma ise näen, et sellel on ka ennetav mõju,» rääkis Marin.