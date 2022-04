Üle poole eestimaalastest on Ukraina põgenikke aidanud

Kantar Emori uuringu tulemused näitavad, et kõige enam on Eesti elanikud Ukraina sõjapõgenikke toetanud rahalise panusega (41,6 protsenti aidanud inimestest) ning annetanud ka erinevaid asju ja esemeid (25,3 protsenti aidanud inimestest). Väiksemal määral on pakutud ka elamispinda või panustatud vabatahtliku tööga. Võrdluses teiste Ida-Euroopa riikidega on Eesti elanikud leedulaste järel põgenike suhtes kõige enam abivalmid.

71 protsenti eestimaalastest tunneb, et Ukraina sõda on nende heaolu mõjutanud, sarnaselt tunnevad end slovakid ja rumeenlased, teised riigid on vähem puudutatud. Samas on meie inimesed võrreldes teiste riikidega rahulikumad - 71,7 protsenti ei karda oma finantstuleviku pärast ning 80 protsenti Eesti inimestest ei ole oma puhkuseplaane muutnud.