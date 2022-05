Mali hunta katkestas kaitseleppe Prantsusmaaga

Kolonel Abdoulaye Maiga viitas televisioonis tehtud avalduses muu hulgas mitmele juhtumile, kus Prantsusmaa väed on loata rikkunud riigi õhuruumi.

Tohutu territooriumiga Malis on tohutud maa-alad väljapool valitsuse kontrolli seoses vägivaldse konfliktiga, mis sai alguse 2012. aastal ning mis on laienenud naaberriikidesse Burkina Fasosse ja Nigerisse.

Hunta lubas esiti taastada tsiviilvõimu, ent ei suutnud kinni pidada varasemast lubadusest Lääne-Aafrika majandusühendusele ECOWAS pidada valimised selle aasta veebruaris. See omakorda vallandas aga regionaalsed sanktsioonid.

Venemaa on varustanud Mali võime nende endi ametliku kõnepruugi järgi sõjaväeliste instruktoritega. Endise koloniaalvõimu Prantsusmaa valitsus ja Ühendriigid aga nimetavad neid instruktoreid Venemaa erasõjaväe Wagner palgasõduriteks.

Viimased on aidanud võidelda vaesel Saheli piirkonna riigil kümmekond aastat islamistide vastu konfliktis, milles on saanud surma tuhanded inimesed ning mis on sundinud oma kodudest põgenema sadu tuhandeid inimesi.